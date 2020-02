Salvador em Santo André

Marcela Ibelli

23/02/2020



A banda Eva, da Bahia, existe desde 1980 e já teve vários vocalistas, como Ivete Sangalo, Emanuelle Araújo e Saulo Fernandes. Desde 2013, quem tomou as rédeas do grupo foi Felipe Pezzoni, 35 anos. O cantor foi quem ditou o ritmo de mais uma edição do grito de Carnaval do BabyBeef, o CarnaBaby, que aconteceu no Espaço Win, em Santo André.

No repertório do show de quase três horas, não faltaram hits obrigatórios como Beleza Rara e Minha Pequena Eva, mas Pezzoni também arriscou Legião Urbana e Tim Maia. Os convidados, que lotaram o espaço – os ingressos acabaram duas semanas antes da festa – dançaram até o Sol nascer.

A escolha da banda Eva foi pensada pelo dono do grupo, Luiz Américo Oliveira. “O cantor disse que tinha muita vontade de conhecer o Grande ABC e deu supercerto. A ideia é que os foliões venham ao CarnaBaby para curtir de verdade, relaxar, aproveitar”, contou. “Santo André ganha muito com festas como o CarnaBaby. Trabalho com entretenimento há 26 anos e hoje estou me dando o luxo de aproveitar também”, disse Wagner Grillo, da SP Eventos.

