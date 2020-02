O último lança-perfume

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 1990 – Ano 32, edição 7309

Manchete - Polícia afirma que amigos de Adriana, a modelo andreense morta no Sul de Minas Gerais, criaram uma farsa.

São Bernardo - Aumenta o número de empresas contra o IPTU. Entre elas, a Termomecânica.

Carnaval 90 - Clubes tradicionais realizavam bailes e matinês: Aramaçan, Primeiro de Maio, EC São Bernardo, VW Clube, Meninos, Associação, Buso Palace, São Caetano EC, Independente de Mauá, Industrial, Ribeirão Pires.

Escolas de samba e blocos carnavalescos de Santo André prestarão no sábado uma homenagem ao líder negro Nelson Mandela, libertado dia 11 depois de passar 27 anos na prisão.

Movimento Sindical – Entregadores de gás da região param por aumento de 69,9%.

Futebol - Ontem (21-2-1990) no Estádio Bruno Daniel: Santo André 1, São José 1.

Cultura & Lazer - Motéis conquistam ambiente familiar. Os principais estabelecimentos da região registram novos frequentadores nos fins de semana e criam clima de lar nas suítes.

Reportagem: Nei Bonfim e Mauricio Pavan

Polícia - Policial feminina é assaltada ao fazer ronda na Rua Monte Casseros, Centro de Santo André.

Em 22 de fevereiro de...

1810 Frederico Chopin, o poeta do piano, nasce em Zelazowa, perto de Varsóvia, na Polônia.

1915 - Policiais da Força Pública realizam excursão de estudos pela Estrada do Vergueiro, que corta o Grande ABC.

1920 - No Carnaval paulistano, quatro sociedades carnavalescas disputavam o título: Argonautas, Fenianos, Democráticos e Tenenste do Diabo.

Quem ganhava, vibrava; quem perdia, protestava, inclusive em anúncios pagos nos jornais da época.

Detalhe: a comissão julgadora era formada por jornalistas.

1940 - Honório Lima era o agente exclusivo do Estadão em Santo André. Atendia à Rua Coronel Fernando Prestes, 47; em São Caetano, o agente era Atala Antonio, residente na Travessa São Francisco, 14.

A II Guerra. Do noticiário do Estadão: noticia-se que uma unidade da marinha de guerra da Alemanha está operando no Atlântico Sul.

1960 - C. Melvin Palmer, cientista norte-americano, visita São Caetano e considera de boa qualidade a água tratada pela adutora Arthur Rudge Ramos, contrariando críticas da oposição ao prefeito Oswaldo Massei.

Em São Paulo, o corso terá início na Praça da Bandeira.

1975 - São Caetano inaugura o Centro Recreativo e Esportivo Antonio Benedetti Sobrinho, à Rua Rio Grande do Sul, esquina com a Rua São Paulo, no bairro Monte Alegre.

O Clube Fundação, de São Caetano, conquista o Campeonato Paulista de Basquete Feminino, temporada 1974, ao vencer o Pirelli por 40 a 37 no Ginásio Lauro Gomes.

