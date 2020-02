José Mojica Marins ganha homenagem

Vinícius Castelli



23/02/2020 | 23:03



Cineasta brasileiro que conseguiu reconhecimento internacional, José Mojica Marins, o Zé do Caixão, ganha homenagem amanhã no Canal Brasil. Conhecido por dirigir filmes de terror, o paulistano morreu na última quarta-feira, aos 83 anos, por conta de complicações de uma broncopneumonia.

Para celebrar o legado de Mojica, cujo primeiro filme, A Sina do Aventureiro, teve estreia em Santo André, em 1958, a emissora exibe dois de seus mais conhecidos filmes. O primeiro deles é À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964), que pode ser visto nesta madrugada, a partir de 0h45.

Título responsável pela estreia do famoso personagem Zé do Caixão, o filme conta de um coveiro que vive em cidade pequena e provoca medo nas pessoas por causa de suas vestes negras, da cartola e das unhas compridas. O personagem busca alguém para gerar um filho seu, já que sua mulher é estéril.

Na sequência será apresentado o longa Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967). Gravado de forma independente em São Paulo, é resultado do sucesso comercial de À Meia-Noite Levarei Sua Alma. A obra traz novamente o coveiro na busca pela mulher ideal que possa lhe dar um filho perfeito. Com a ajuda de um fiel criado, ele rapta moças e as tortura.

No Canal Brasil Play está disponível a sexta temporada de O Estranho Mundo de Zé do Caixão, programa de entrevistas apresentado pelo cineasta entre 2008 e 2014 no Canal Brasil. É possível ver ainda um bate-papo dele em No Divã do Dr. Kurtzman. Ambas as atrações estão liberadas também para não assinantes.

A programação segue no canal do YouTube da emissora. Estão disponíveis três episódios do talk show O Estranho Mundo de Zé do Caixão, com entrevistas com Alessandra Negrini, Alexandre Frota e Elza Soares.