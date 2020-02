Do Diário do Grande ABC



22/02/2020 | 23:58



As complicações de relacionamentos durante a adolescência também afetam a questão ligada a compreender o estado de espírito de outro indivíduo. Essa é a conclusão de pesquisa realizada na Universidade Federal da Paraíba, em novembro do ano passado. Participaram do levantamento 61 pessoas com idade até 13 anos, entre garotos e garotas.

Os dados do estudo mostram que cerca de 42,6% desse público teve deficit de empatia, com 31,1% dos jovens apresentando certas dificuldades no desenvolvimento de relações afetivas.

Responsáveis pelo estudo comentaram que a falta de educação sobre o tema e complicações de socialização resultam em comportamento agressivo.