Rafaella Santos estaria grávida de um menino com Gabigol; confira o nome do bebê!

21/02/2020 | 17:11



Os rumores da gravidez de Rafaella Santos estão cada vez mais fortes! De acordo com o colunista Leo Dias, a irmã de Neymar estaria esperando um menino do ex-namorado, o jogador Gabriel Barbosa - o Gabigol.

Amigos próximos do craque do Flamengo revelaram que os papais já decidiram até mesmo o nome do filho - ele se chamará Matheo. Rafaella estaria no sexto mês de gestação.

A assessoria de imprensa de Rafaella se pronunciou sobre o assunto e, e disse que nem todas as pessoas que se dizem próximas a irmã de Neymar e ao jogador realmente são:

Várias pessoas dizem ser próximas da Rafaella e nem todas são. Vocês não devem confiar em qualquer pessoa. Como te informei anteriormente, não me envolvo em fofocas e especulações sobre a vida dos meus clientes. Respeito a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados e não tenho conhecimento e nem me envolvo em fofocas e especulações.

Anteriormente, a assessoria de Rafaella levantou algumas suspeitas de que ela estaria realmente grávida ao não negar a informação. O comunicado oficial diz:

Nós respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaella se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez.