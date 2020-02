Cleo Pires fala sobre empoderamento feminino e nudez: - É saber que como você está vestida não vai definir quem você é!

21/02/2020 | 17:11



Na última quinta-feira, dia 20, a atriz Cleo Pires deu uma entrevista para a Vogue e abordou temas como autoimagem e amor próprio, e defendeu a nudez como uma forma de empoderamento:

- O fato de a mulher se sentir livre e dona de si o suficiente para estar curtindo o Carnaval como quer, seja mostrando de mais ou de menos, é o que mais conta. É saber que como você está vestida não vai definir quem você é e não vai permitir que outros te definam. Ou seja, o respeito vai ser exigido da mesma maneira. Eu, particularmente, acho a nudez linda, acho artística.

Ao ser questionada sobre o fato de não ter vergonha de mostrar seu corpo, Cleo afirmou que sempre tem aquela pessoa que se acha no direito de ser mais invasiva, uma vez que não vivemos em uma sociedade ideal. Ainda, a artista disse que lida diretamente com qualquer situação que a incomode:

- Se me incomodou, eu falo. Se o cara que quer tirar uma foto vem com uma mão mais boba, eu dou o toque. É ao falar que esses comportamentos tóxicos começam a ser expostos e isso pode gerar uma mudança - no melhor dos cenários.

Cleo afirmou que a questão da aceitação não é abolir o corpo malhado e sim permitir que as pessoas se sintam seguras da maneira que elas são ou querem ser.

Ela também se pronunciou sobre o Carnaval:

- Eu adoro a época do Carnaval porque acredito que as pessoas ficam mais livres e se sentem mais desinibidas para fazer o que querem, poderia ser assim o ano inteiro!

Por fim, Cleo disse que quer ser uma inspiração para outras mulheres, assim como ela tem Rihanna, Madonna, Preta Gil e Beyoncé como inspiração e disse que mulheres precisam criar uma rede em que umas inspiram outras e juntas vamos mudando o cenário em que vivemos.