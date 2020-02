Do Diário do Grande ABC



22/02/2020



A norte-americana Ayanna Williams, 55 anos, deve ter certas dificuldades para realizar algumas tarefas um tanto quanto simples. As complicações surgem pelo fato de suas unhas das mãos serem bem maiores do que as das pessoas comuns. Há 20 anos, ela tem cuidado de maneira especial das estruturas dos dedos, com comprimento total combinado de 5,764 metros.

Segundo registro do Guinness World Records, que reúne recordes de todos os tipos, Ayanna é dona do título de unhas mais longas do mundo em um par de mãos femininas.

Ela comenta que utiliza entre dois e três frascos de esmalte para enfeitá-las, com o processo levando cerca de 20 horas para ser concluído. Detalhe que a mulher recomenda o uso de produto conhecido como fortalecedor, que ajuda a prevenir quebras.