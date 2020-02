Defesa Civil emite alerta para grandes acumulados de chuva durante Carnaval

Do Dgabc.com.br



21/02/2020 | 16:51



A CEPDEC (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil) de São Paulo emitiu na tarde desta sexta-feira (21) alerta para condição de grandes acumulados de chuva durante o feriado de Carnaval.

De acordo com o órgão, a partir de amanhã até pelo menos terça-feira, há previsão de precipitação pluviométrica com intensidade de fraca a moderada, de forma persistente, provocadas pelo avanço lento de uma frente fria sobre o Estado. Estas condições acabam aumentando o risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra, enxurradas, entre outros.

Entre as áreas mais afetadas estão a Região Metropolitana de São Paulo, incluindo o Grande ABC, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Campinas.

Já a partir de segunda-feira, os meteorologistas preveem condições de pancadas de chuva no fim da tarde, acompanhadas de descargas elétricas.

As autoridades reforçam ainda as orientações para não atravessar locais alagados, não enfrentar enxurradas e evitar banhos em rios ou cachoeiras durante ou logo depois de chuvas intensas. Além disso, em caso de emergência é necessário comunicar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros, no 193.

Mais informações pelo site da Defesa Civil.