Mansão de Gisele Bündchen e Tom Brady em Massachusetts é a mais cara à venda

21/02/2020 | 16:11



Casal milionário! Gisele Bündchen e Tom Brady são os donos da mansão mais cara à venda no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, de acordo com informações do site Boston Curbed.

A residência, que fica na cidade de Brookline, foi colocada à venda em agosto de 2019 por 40 milhões de dólares, aproximadamente 156 milhões de reais. Alguns meses depois, eles abaixaram o valor em 24 milhões de reais, e mesmo assim não conseguiram se desfazer da casa luxuosa. A residência de Gisele e Brady alcançou o posto de mansão mais cara de Massachusets depois que o fundador da Reebok, Paul Fireman, diminuiu o preço de sua propriedade, que era a mais alta da região.

A mansão de Gisele Bündchen e Tom Brady em Brookline possui sala de ioga, SPA, sala de jogos, campo de golfe, piscina com borda infinita e muito mais. De acordo com o jornal The Sun, o casal comprou a propriedade em 2013 e investiu aproximadamente 19 milhões de reais na reforma, que chegou ao fim em 2015.