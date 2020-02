George e Amal Clooney têm mansão de 68 milhões de reais alagada após tempestades na Inglaterra

21/02/2020 | 16:11



Uma notícia triste para George e Amal Clooney. Os dois foram vítimas das chuvas intensas da última semana no Reino Unido e, de acordo com o Daily Mail, a mansão avaliada em 12 milhões de libras esterlinas (o equivalente a pouco mais de 68 milhões de reais), localizada em Sonning, Berkshire, na Inglaterra, ficou submersa após a chamada Tempestade Dennis atingir a região.

A mansão fica próxima ao rio Tâmisa, que transbordou e deixou a quadra de tênis do astro de Hollywood, a varanda da casa e grande parte do gramado completamente inundados. Isso porque a casa do século 17, que inclusive é tombada pelo governo britânico, fica em uma ilha no rio.

E essa não é a primeira vez que a região passa por isso. Ainda segundo o veículo, ela já havia sofrido com inundações anteriormente, em 2016, sendo que o casal comprou a propriedade dois anos antes, em 2014, fazendo uma reforma completa que demorou 18 meses para ficar pronta. Na época, entre outras melhorias, os Clooney adicionaram uma piscina de 18 metros de comprimento, uma sala de cinema com 12 assentos, uma academia particular e até uma estufa.