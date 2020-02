5 jogos para quem quer curtir o Carnaval com os amigos e sem sair de casa

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/02/2020 | 15:18



Com o fim de semana prolongado por conta do Carnaval, mesmo quem não é da farra também pode se divertir. A PlayStation compartilha cinco sugestões de jogos de PlayStation 4. Todos os títulos contam com modo multiplayer, o que significa que você pode aproveitar com seus amigos e familiares em casa e sem conectar seu console à internet. Confira!

1. Overcooked 2: Entre em sessões rápidas de 5 minutos para cozinhar refeições em uma cozinha caótica que se move constantemente ao seu redor. Eficiência é a chave!

2. FIFA 20: Jogue com ou contra os seus amigos e curta o melhor do futebol no modo tradicional ou no modo VOLTA.

3. Crash Team Racing Nitro-Fueled: Boa sugestão para jogar com quem gosta de corridas de kart rápidas, divertidas e um tanto esquisitas.

4. Knowledge is Power – Decades: O jogo de festa para testar seus conhecimentos contra amigos e familiares. Responda a perguntas da cultura pop diretamente do seu dispositivo.

5. Just Dance: Não é porque você não foi para o Carnaval de rua que não vai cair na dança. Aproveite o novo Just Dance para entrar na folia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Você também pode reunir os amigos durante o Carnaval para assistir a um filme de comédia. Veja 50 sugestões que estão na Netflix: