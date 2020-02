Carnaval: dicas para os foliões curtirem a data com segurança online e offline

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/02/2020 | 15:18



O Ministério do Turismo prevê que o Carnaval deve atrair mais de 36,8 milhões de pessoas só em seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Durante os dias de festa, é normal que os foliões se distraiam e estejam mais suscetíveis a golpes, sejam físicos ou digitais. De fato, um levantamento realizado no feriado passado mostrou que, a cada 10 entrevistados, dois (21%) afirmaram ter sido vítimas de alguma fraude ou sofreram algum transtorno durante a comemoração.

Dentre os principais problemas citados na pesquisa de 2019 estão: roubo ou furto de celulares (78%) e dinheiro (65%), bem como cartões de crédito ou débito (33%). Além disso, o levantamento ressaltou que consumidores que tiveram documentos pessoais, cartões de banco ou cheques roubados, também sofreram alguma tentativa de fraude do uso de seu nome para saques em dinheiro, compras ou abertura de financiamentos e empréstimos (30%).

Para aproveitar o Carnaval com tranquilidade e segurança, a Kaspersky preparou as seguintes dicas:

1. Não deixa a porta aberta: Quase 2 em cada 10 brasileiros não bloqueiam seu celular com uma senha ou digital. Caso o dispositivo seja roubado, o criminoso terá acesso a toda a vida virtual da vítima: redes sociais, WhatsApp, banco, app de táxi e comida. Para ter uma camada a mais de proteção, também é recomendado instalar uma solução de segurança, como o Kaspersky Internet Security, que conta com funções de localização do dispositivo, bloqueio do aparelho e ainda permite apagar remotamente o conteúdo armazenado no dispositivo roubado.

2. Dupla autenticação: Caso tenha um celular roubado, lembre-se de acessar e desconectar o dispositivo de todas os serviços (WhatsApp, Facebook, Instagram). Isso impedirá que o criminoso se passe por você. Com a verificação em dupla etapa ativada, também não será possível reconectar a conta, pois o ladrão não saberá seu código pessoal. Caso você use um app de geração de autenticação única (OTP), como o Google Authenticator, lembre-se de desativá-lo também.

3. Saiba qual é o IMEI do seu celular: O identificador global único pode ser consultado na caixa do celular ou no adesivo colado em sua bateria. De posse dele, o usuário consegue bloquear o aparelho ligando para a operadora, bem como registrar um boletim de ocorrência. Além disso, esse número também serve para que, caso o celular seja encontrado, a polícia possa devolvê-lo.

4. Wi-Fi gratuito: Caso queira ou precise utilizar um Wi-Fi público, tome cuidado e não acesse apps que pedem informações ou credenciais, como Facebook, Twitter e, principalmente, bancos. Você não sabe como a página faz a transferência desses dados e, caso ela não esteja protegida, qualquer xereta conectado na mesma rede sem fio poderá roubar seu login e sua senha.

5. Cuidados com o cartão: Se for curtir os blocos de Carnaval, dê preferência em utilizar o cartão de crédito em vez do de débito. Muitos cartões de crédito têm embutido no sistema uma proteção contra fraudes que reembolsa as vítimas caso algo de ruim aconteça. Além disso, ao efetuar a compra, preste atenção ao digitar a senha – tampe os números com sua mão livre e verifique se não há ninguém suspeito por perto tentando ver seu código. Também nunca entregue seu cartão para outra pessoa, mesmo que ao utilizar a função pagamento por contato (NFC). Um criminoso experiente precisa menos de um minuto para obter as informações para cloná-lo – ou substituir por um cartão parecido com o seu.

6. Não use a USB para carregar seu celular: Não é incomum ficar sem bateria ao fim da folia. Se você precisar abastecer o dispositivo, leve um carregador portátil ou use a fonte de energia. A conexão via USB, além da função de carregamento, permite a transferência de dados e você nunca saberá se há algum dispositivo conectado do outro lado querendo roubar seus dados.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para entrar no clima de Carnaval, siga as rainhas de bateria de São Paulo e do Rio de Janeiro no Instagram: