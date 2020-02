Carnaval: Claudia Leitte homenageia mulheres policiais com fantasia

21/02/2020 | 15:08



Claudia Leitte aproveitou o carnaval 2020 para inovar na fantasia. A cantora estreou a folia na quinta-feira, 20, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, no começo da noite. Com o tema que ela adotou para a data, "We Can Do It" (Nós Conseguimos Fazer), a artista chegou montada numa moto vestida de guarda civil metropolitana para homenagear as mulheres da corporação.

"São mulheres que enfrentam todos os dias a violência e muitas vezes arriscam a própria vida para garantir a segurança de outras mulheres e da população em geral", disse. "Coragem, força, garra e determinação são algumas das características delas. Nós, mulheres, podemos estar onde quisermos, inclusive na polícia."

Cláudia Leitte falou ainda que o machismo tenta menosprezar a qualificação feminina, mas vem sendo vencido a cada dia. "Enquanto estamos nos divertindo com o carnaval, elas estão a postos para proteger a todos, seja em qual situação for. Faça chuva, faça sol", escreveu a cantora. "Por isso, hoje estou aqui, me sentindo honrada em poder homenagear aqui do trio todas essas mulheres de todas as corporações do Brasil", completou.