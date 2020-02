Após polêmica de paternidade, Saulo Poncio posta vídeo com filha de Letícia Almeida

21/02/2020 | 15:11



Será que a polêmica envolvendo Letícia Almeida e a família Poncio chegou a um fim oficial? Após a justiça permitir que Maria Madalena, filha da atriz com Jonathan Couto, visite a casa do pai, Saulo Poncio decidiu mostrar seu amor pela pequena por meio de posts nas redes sociais.

No Instagram, o cantor da dupla UM44K publicou alguns vídeos com Madalena. Em um deles, a pequena de dois anos de idade aparece sorrindo, enquanto no outro ela dá um beijo em Saulo, enquanto ele diz:

Você é muito linda, sabia?

Alguns internautas, no entanto, não gostaram muito da publicação de Saulo. Em uma publicação de um perfil de fofocas, algumas pessoas chamaram o cantor de forçado, enquanto outras disseram que ele postava mais fotos dos sobrinhos do que do próprio filho, Davi.

Para quem não lembra, Letícia Almeida engravidou de Jonathan Couto enquanto ainda namorava com Saulo, que por alguns meses acreditou que era pai de Madalena e fez até mesmo uma tatuagem para a pequena.