Ozzy Osbourne confessa que sofre com dores inimagináveis 24 horas por dia

21/02/2020 | 15:10



Ozzy Osbourne deu uma entrevista emocionante para o canal ABC. O cantor, de 71 anos de idade, fez um desabafo sobre o Mal de Parkinson, doença que age no sistema nervosos central e afeta o movimento, e muitas vezes deixa a pessoa com tremores. Como você viu, o músico revelou estar sofrendo com a doença há cerca de um mês, quando fez uma aparição no programa Good Morning America.

- Lembro-me como se fosse ontem. Eu estava deitado de forma tão clara e calma quanto qualquer coisa, pensando: Bem, Ozzy, você já fez isso agora. Eu tenho que tomar todos esses analgésicos, mas estou morrendo de vontade dos opiáceos que não posso ter. A enfermeira fica com meus remédios para que não tome nada além do que eles me dão. Eu tenho que receber ajuda para me mover, tomar banho...é apenas estranho, sabe?, disse Ozzy à ABC.

Há um ano, o roqueiro levantou durante a noite para fazer xixi e acabou sofrendo uma queda. Isso fez com que ele agravasse uma terrível lesão que ele já tinha no pescoço, e que conseguiu ao sofrer acidente de bicicleta, em 2003. Por isso, ele mal consegue sair de casa.

- Se eu tivesse que escolher entre o Parkinson e essa m***a de pescoço, eu escolheria o Parkinson. Estou me recuperando há um ano. Primeiro tive uma infecção na mão - que me tirou da estrada - depois peguei pneumonia, depois caí, depois fiz cirurgia e aqui estou hoje. Está me deixando louco.

Ozzy também explicou o motivo de ter cancelado a sua turnê mundial, que começaria pela América do Norte.

- Eu tive que desistir porque só poderia fazer alguns shows. Vou irei quando estiver pronto, e ainda não estou pronto. A recuperação é muito lenta. Eu nunca estive assim na minha vida e, acredite, fiz algumas coisas estúpidas. Eu me recuperei do alcoolismo, da dependência de drogas, tudo isso. Então eu tropecei, e foi isso.

Apesar das dificuldades, o cantor está mais feliz do que nunca em seu casamento com Sharon Osbourne.

-

A pobre Sharon tem sido mãe, pai, tudo. Ela trabalha sem parar. Mas nosso relacionamento está melhor do que nunca. Eu estou apaixonado por ela e ela está apaixonada por mim. Ela tem sido fantástica e está com uma ótima aparência

Ele ainda esclareceu qual é o seu exato diagnóstico.

- Na verdade eu tenho uma coisa chamada PRKN 2. Não é o Parkinson convencional como o de Michael J Fox, mas uma forma mais suave, fico feliz em dizer. Isso afeta coisas comuns - como se você pegar um resfriado, pode ser o Parkinson. Ou se eu ficar com uma perna dura, você pensa: É do Parkinson? O que eu tenho torna a vida comum um pouco mais complicada. [Mas] O problema que estou tendo agora é no meu pescoço. Depois do outono do ano passado, acabei fazendo uma cirurgia na área danificada pelo meu acidente de bicicleta. Isso causou muito mais problemas do que o Parkinson. Eu ainda estava fazendo shows com o diagnóstico.

E sim: a queda de Ozzy foi pior do que você imagina. O cantor caiu no meio da escuridão de sua casa.

- Se tem alguma luz, não consigo dormir. Eu sabia a direção do banheiro, mas perdi o equilíbrio e bati no chão. Eu sabia que tinha causado algum dano e estava muito calmo. Eu disse Sharon, você pode telefonar para uma ambulância? E ela disse Você está brincando? Eu disse Preciso de ajuda, acabei de cair. Eu acho que quebrei meu pescoço. Acabei no hospital e, eventualmente, fiz uma ressonância magnética. Eu bati no chão com tanta força que trinchei minha coluna vertebral. Eles tiveram que entrar e abrir uma passagem. Eles tiveram que cortar os nervos para chegar lá e isso f***u meu pescoço, minhas costas, meus ombros e meus braços. Eu nem sabia que havia uma dor nos nervos. Eu não conseguia tirar minha cabeça do travesseiro porque meu pescoço estava ferrado, cara. Mas não posso reclamar, porque eu traio a morte todos os dias.

Atualmente, o músico faz uma rotina de exercícios diária com uma fisioterapeuta que atende a domicílio. Em abril, Ozzy partirá para uma viagem para a Suíça para consultar médicos especialistas. O tratamento é esperado de para durar de seis a oito semanas.

- Apenas digo aos meus fãs - esperem, não vou a lugar nenhum. A única coisa que posso fazer na vida é entreter as pessoas, eu amo isso. Mal posso esperar para voltar e lamento que esteja demorando tanto. Só espero que meus fãs não desistam de mim. Se eu cancelar novamente, eles podem. Não há ninguém que queira melhorar mais rápido do que eu e sair na estrada. Eu nunca estive em casa por tanto tempo na minha vida.

Música

Apesar de não estar fazendo shows, Ozzy lançou nesta sexta-feira, dia 21, o seu primeiro álbum em uma década, Ordinary Man. Você já pode ouvir ao disco em todas as plataformas digitais.