Sabrina Sato usa fantasia com cordas e deixa o corpão em evidência

21/02/2020 | 15:10



O Carnaval de Sabrina Sato está com tudo! A apresentadora irá desfilar pela Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, no próximo sábado, dia 20, mas ela já começou a sua contagem regressiva. Por meio do Instagram, a mamãe de Zoe postou um teaser em que aparece usando uma fantasia toda feita com cordas!

No registro, a beldade mostra o corpão, enquanto dança, e nós das cordas ficam estrategicamente posicionados. Além disso, o visual de Sabrina ficou completo com plumas enormes na cabeça, além de unhas bem prateadas e compridas. Na legenda, ela postou um trecho da canção de sua escola:

Vou gargalhar, quero alegria. Lavar a alma com o som da bateria...

Nos comentários, os famosos amaram a fantasia! Brunna Gonçalves, por exemplo, esposa de Ludmilla, opinou:

Sensacional esse look!

Astrid Fontenelle também comentou:

Boa sorte, lindona!

Já Flávia Alessandra, disse:

Uma deusa!