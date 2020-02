Do Dgabc.com.br



21/02/2020 | 15:07



A Operação Descida, 7x3, entra em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes. A subida da serra acontece apenas pela rodovia dos Imigrantes.



O tráfego está congestionado na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 46 ao km 53, devido ao excesso de veículos.



Pelo mesmo motivo, há congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 262 ao km 248.

A via Anchieta registra lentidão na chegada a Santos, do km 63 ao km 65, também devido ao excesso de veículos.

As outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

O tempo está encoberto e a visibilidade é boa.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está em Operação Descida (7x3). A descida pode ser feita pelas pistas norte e sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Feriado de Carnaval

Desde as 0h de quinta-feira (20), quando se iniciou a contagem, mais de 99,9 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 64,2 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 5,3 mil veículos e subiram mais de 2,4 mil veículos