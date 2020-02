5 lugares instagramáveis para tirar lindas fotos em Campos do Jordão

Redação

21/02/2020



Com as redes sociais, as pessoas têm uma maior facilidade de compartilhar novas experiências com seus seguidores. Paisagens deslumbrantes, pratos típicos deliciosos e curiosidades são algumas das postagens partilhadas no Instagram, por exemplo. Não são só locais internacionais que têm cenários dignos de lindas fotografias. Um destino brasileiro que rende belas fotos é Campos do Jordão (SP). Para arrasar nos posts, conheça algumas das atrações instagramáveis da cidade serrana.

Para começar, o hotel Vila Inglesa é parada obrigatória para um clique. Sua construção em estilo normando é referência da arquitetura local e ponto importante da cidade. O local tem mais de 60 anos de história. Além disso, ele oferece atividades temáticas e uma ótima estrutura para relaxar com pacotes para todos os públicos e idades.

O Parque Amantikir também é uma ótima opção para bombar na rede. O espaço tem 28 jardins e 700 espécies de plantas espalhados por 60 mil metros quadrados. São diversas belezas, entre labirintos, mirante, estufa, bosque, trilhas e jardins com inspirações de várias partes do mundo, como França, Alemanha, Inglaterra e Japão.

Outro local que merece uma captura é o Morro do Elefante. O local, a 1.8 mil metros de altitude, fica a poucos minutos do centro de Capivari e tem um mirante perfeito para assistir ao pôr do sol. Para chegar ao topo, vale fazer o tour de teleférico.

Ainda no clima de natureza, o Pico do Itapeva não pode ficar de fora desse roteiro. Do alto dos seus 2.030m de altitude, é possível avistar 15 cidades da região do Vale do Paraíba. O local proporciona uma das vistas mais bonitas da Serra da Mantiqueira, além de possuir um lago e várias trilhas para os mais aventureiros.

Para completar este álbum de férias, mais uma referência histórica são os trenzinhos de Campos do Jordão. A ferrovia, inaugurada em 1914, era a principal via de locomoção da época. Hoje, tornou-se rota confortável para conhecer os principais bairros da cidade e faz paradas estratégicas para os turistas garantirem as melhores fotos.

