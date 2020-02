Após discórdia por causa da prova do líder, Pyong ganha prova do anjo no BBB20 e escolhe Babu e Felipe para o monstro

21/02/2020 | 13:11



Depois de as decisões de Rafa causarem no BBB20 na prova do líder, foi a vez da prova do anjo rolar na casa mais vigiada do Brasil nesta sexta-feira, dia 21. E Pyong levou a melhor, ganhando o poder da imunidade.

Ao começar a competição, Tiago Leifert leu as instruções para os brothers:

- Bem-vindos ao parquinho da maldade. Cada um de vocês tem três ingressos para o parquinho. Quem ficar sem ingresso, está eliminado. Vence quem sobrar na prova. Funciona assim: você deve escolher um participante para passear no parque. Você vai até ele, pega o ingresso, deposita o ingresso na urna que fica ali perto dos castigos e escolhe qual castigo você vai fazer com ele ou com ela: torta na cara, balde gelado, garrafada cenográfica. Você escolhe o castigo do amiguinho. Só para a gente combinar aqui, quando for torta na cara, estão vendo que tem um palhaço ali, à direita? Quem for tomar torta, coloca a cabeça ali, toma tortada. Quem for levar garrafada, coloca a peruca com o capacete. Sempre de frente para a platéia.

Após várias rodadas, Pyong jogou água em Manu e se tornou o último participante na prova. Todos os confinados correm para cumprimentar o hipnólogo, com exceção de Felipe, que apenas assistia a prova da bancada da cozinha da xepa por ter sido vetado da disputa por Rafa durante a prova do líder no dia anterior.

Depois disso, Pyong escolheu os brothers para o castigo do monstro e selecionou Babu e Felipe para fazer a dinâmica. O monstro dessa semana será o Guarda do Líder. Vestidos como guardas, os dois castigados deverão se revezar em pé na guarita. O tempo de revezamento ficará a critério deles mesmos. Mas a guarita nunca poderá ficar vazia, deverá sempre ter, pelo menos, um guarda. Cada um ainda perdeu 300 estalecas.