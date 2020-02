Fátima Bernardes dança Tudo Ok ao vivo - e acaba virando meme com William Bonner!

21/02/2020 | 13:11



Fátima Bernardes arrasou durante o Encontro desta sexta-feira, dia 21! Em clima de Carnaval, a apresentadora mostrou todo seu talento ao fazer a coreografia do hit Tudo Ok ao vivo e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

No Twitter, a dança chamou a atenção, principalmente porque na letra de Tudo Ok tem a seguinte frase: Brota no bailão pro desespero do seu ex. Isso, é claro, deu o que falar e a apresentadora se tornou meme com o ex-marido, William Bonner.

Fátima Bernardes brotando no bailão pro desespero de Willian Bonner, disse uma internauta.

Nunca imaginei que veria Fátima Bernardes jogando shade através de dança para William Bonner ao som de Tudo Ok. Imagino a cara do Bonner hahaha, falou um terceiro.

Mais cedo, nas redes sociais, Fátima foi flagrada nos bastidores da Rede Globo treinando a coreografia.