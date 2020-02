Vai esquiar? Veja dicas para curtir a experiência sem preocupações

Maria Beatriz Vaccari

21/02/2020 | 12:48



Muitas pessoas aproveitam as férias para visitar estações de esqui. O Valle Nevado, por exemplo, é um dos complexos mais famosos da América do Sul. Com abertura da temporada programada para 19 de junho, o local separou uma série de dicas para quem pretende se dar bem na hora de praticar atividades na neve.

Dicas para esquiar

Roupas

A dica é vestir-se em camadas, utilizando uma segunda pele térmica, agasalhos e calças impermeáveis. O ideal seria utilizar suas próprias roupas, até pelo tamanho e medidas, mas se isso não for possível, é possível alugar calças, jaquetas, luvas e capacetes. Também é necessário calçar sapatos impermeáveis, porque a neve acaba molhando os pés. E não se esqueça do gorro, cachecol, luvas e principalmente os óculos com proteção UVA/UVB para evitar os raios solares, que, com o reflexo na neve, podem prejudicar a visão e queimar a pele.

Prepare-se fisicamente

Esqui e snowboard são esportes que exigem muito de quem os pratica, pois são realizados em altitudes elevadas. Isso é um agravante, já que o ar rarefeito dificulta a respiração, podendo causar cansaço, tontura, fraqueza muscular e dores de cabeça. Então, se possível, tente fazer treinos de resistência para estar razoavelmente forte e, assim, ajudar a manter a postura, o equilíbrio e a respiração durante as atividades.

Faça aulas com profissionais especializados

Cada montanha e estação de esqui tem suas características. Por isso, é importante o contato prévio com um instrutor, principalmente para quem nunca praticou os esportes. O Valle Nevado possui cerca de 40 pistas para todos os níveis de praticantes e instrutores que oferecem aulas particulares ou coletivas para jovens e adultos, inclusive para portadores de necessidades especiais, para que todos possam descobrir os benefícios e prazeres dos esportes.

Equipamentos adequados

Mesmo se for descer uma pista que aparentemente não ofereça risco, é indispensável o uso do capacete para evitar qualquer choque da cabeça com o chão. Outro detalhe importante no quesito equipamento de segurança é sempre utilizar botas e esquis em tamanhos adequados, perfeitamente ajustados, para evitar que eles saiam no meio da prática ou que causem desconforto e torções mais sérias.

