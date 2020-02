Grupo BTS lança álbum com participação de Sia e Halsey

21/02/2020 | 12:10



Os fãs de BTS, mais conhecidos como ARMY's, acordaram nesta sexta-feira, dia 21, com uma surpresa. Quase um ano depois do lançamento de Map of The Soul: Persona, o grupo sul-coreano composto por RM, Jin, Suga, JHope, Jimin, V e Jungkook lançou o mais novo álbum intitulado Map of The Soul: 7, que faz referência não só a quantidade de membros, mas também, aos anos que os meninos estão juntos.

Com 20 músicas, todas em coreano e alguns trechos em inglês, o mais novo projeto chegou depois de o BTS ter conquistado posições de destaque nas paradas musicais de 2019. Os meninos são invictos em diversas premiações, não somente orientais, e entregaram um álbum repleto de mensagens especiais, reflexões e, de quebra, participações com Sia e Halsey!

Também nesta sexta-feira, dia 21, foi liberado o vídeo de ON - cheio de high notes e muita coreografia. Até o momento, o hit já possui mais de dez milhões de visualizações e quase três milhões de likes.