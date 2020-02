Suposto namorado de Gugu Liberato quebra o silêncio e desabafa: Difícil seguir em frente

21/02/2020 | 12:10



A polêmica envolvendo a herança de Gugu Liberato está tomando conta dos holofotes. O apresentador morreu em novembro de 2019 e, desde então, muita coisa aconteceu - inclusive a revelação de um suposto namorado que estaria na briga pelo espólio.

Thiago Salvático, de 32 anos de idade, é um chef de cozinha e recentemente foi apontado como affair de Gugu. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, ele também está participando do processo judicial pela herança do apresentador e, na última quinta-feira, publicou um desabafo em suas redes sociais.

Passaram-se três meses da nossa última conversa, do nosso último momento. Está muito difícil seguir em frente. É impossível lembrar de você e não chorar. Sei que não quereres me ver assim. Mas tá difícil, Toninho, escreveu em seu Instagram, como legenda de uma imagem que tem apenas a palavra saudade.

O perfil de Thiago era bloqueado para o público até recentemente e, agora, mostra apenas o post de desabafo, segundo informações da revista Marie Claire.

Segundo o jornal Extra, Thiago usava o Twitter para se comunicar com Gugu e as interações de ambos datam desde 2013. Em maio de 2013, por exemplo, o chef marcou o apresentador ao postar a foto de um prato feito a base de aspargos para um dia frio no Brasil. Já no dia 10 de outubro daquele ano, ele postou uma foto, marcou Gugu e usou o emoji de um bebê loirinho. E no dia 25 de fevereiro de 2015, Thiago desejava boa sorte ao apresentador.