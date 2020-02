Morre ex-deputado estadual Waldir Cartola

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 12:08



Deputado estadual entre 1995 e 1999, Waldir Cartola morreu na manhã desta sexta-feira (21), em São Bernardo, em decorrência de complicações após ter sofrido um acidente de trânsito no Riacho Grande, onde morava.

Cartola foi atropelado por uma moto na terça-feira (18), em frente de sua casa. Bateu a cabeça no chão na colisão. Ficou três dias internado e não resistiu. Ele tinha 80 anos.

Ele foi homem-forte no governo de Walter Demarchi, prefeito de São Bernardo entre 1993 e 1996. Depois de se eleger deputado, esperava ser o candidato governista à sucessão, mas o grupo rachou no pleito de 1996. Maurício Soares se elegeu à ocasião.

Depois disso, nunca mais teve sucesso na política de São Bernardo e optou por atuar nos bastidores. Em 2008, deu suporte a um de seus seis filhos, Pery Cartola, na eleição a vereador. Ele não consegue se eleger, porém conquista a cadeira quatro anos depois.

Nas redes sociais, Pery, que segue vereador pelo PSDB, prestou homenagem ao pai.

“Muito obrigado meu pai - descanse em paz. Hoje sem dúvida é o dia mais triste da minha vida. Perdi não só um pai, perdi meu porto seguro, meu melhor amigo, minha fonte inspiradora. Um ser humano incrível que realmente faz por tanta gente e me ensinou tudo que sei. Só tenho que agradecer por ter me formado, por ter me educado e sempre me colocando no caminho certo. Você fará muita falta. Vai com Deus e logo estaremos juntos novamente. Minha vida, meu grande amor te amo”, escreveu.

Waldir Cartola era casado com Telma Freitas Santos, pai de Angélica, Tarcísio, Valdir, Pery, Átila e Yasmin e avô de João Vítor, Marina, Bárbara, Bianca e Gabriel.

Ainda não há definição de horário e local de velório e enterro.