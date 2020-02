Conta de viagens internacionais volta a ter déficit em janeiro, diz BC

21/02/2020 | 11:37



A conta de viagens internacionais voltou a registrar déficit em janeiro, informou nesta sexta-feira, 21, o Banco Central. No mês passado, a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil foi de um saldo negativo de US$ 857 milhões. Em igual mês de 2018, o déficit nessa conta foi de US$ 986 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,438 bilhão em janeiro. Já o gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 582 milhões no mês passado.

Para 2020, o BC estima um déficit de US$ 13,5 bilhões nesta conta.

Remessas

A remessa de lucros e dividendos de companhias instaladas no Brasil para suas matrizes foi de US$ 2,785 bilhões em janeiro, informou o BC. A saída líquida representa um volume ligeiramente superior aos US$ 2,675 bilhões que foram enviados em igual mês do ano passado, já descontados os ingressos.

A expectativa do BC é de que a remessa de lucros e dividendos de 2020 some US$ 34,0 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 4,002 bilhões em janeiro, ante US$ 4,617 bilhões em igual mês do ano passado.

Para 2020, o BC projeta pagamento de juros no valor de US$ 22,0 bilhões.