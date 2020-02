‘Perguntados’ traz novos desafios, recompensas e ilustrações temáticas de Carnaval

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/02/2020



O Carnaval também começou para os usuários de Perguntados, a popular série de games mobile de trivia desenvolvida pela Etermax. Tanto Perguntados quanto Perguntados 2 já estão devidamente preparados para tornar ainda mais divertidos os dias de folia, com muitas novidades, desafios e recompensas. Além disso, os jogadores contam com mais de 1,8 milhão de perguntas relacionadas ao Carnaval para demonstrar todo seu conhecimento sobre essa grande festa.

No mais recente game da família, Perguntados 2, a primeira mudança aparece logo de cara, na tela de carregamento (splash), que passa a exibir uma arte com os seis personagens do jogo (Hector, Tina, Tito, Bonzo, Albert e Pop) e a simpática roleta Willy, todos vestidos a caráter para a ocasião. Outra novidade é a exclusiva “Roleta de Carnaval”, em que os jogadores podem ganhar e colecionar recompensas da missão Carnaval ao responder corretamente 200 perguntas ou ao fazer compras de itens dentro do game – que terão descontos de até 70%.

Já em Perguntados, os usuários encontrarão o modo de jogo “Temáticos” totalmente personalizado para o Carnaval, com vários desafios e missões. Para que a diversão fique ainda melhor, o conteúdo completo está disponível em português (PT-BR) e em outros idiomas, como espanhol e italiano.

Queridinho dos brasileiros

A família de aplicativos Perguntados está disponível em 180 países com tradução e localização para 34 idiomas e já alcançou o primeiro lugar na lista de jogos de trívia em 125 nações. São cerca de 150 milhões de usuários ativos anuais dos jogos, sendo 17 milhões brasileiros, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte. O Brasil também é o segundo país com mais downloads, atrás apenas dos Estados Unidos.

