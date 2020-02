Claudia Leitte se veste como policial para homenagear oficiais mulheres no Carnaval de Salvador

21/02/2020 | 10:10



Na última quinta-feira, dia 20, o Carnaval começou oficialmente em Salvador, na Bahia! Durante a festa Pipoca de Ondina, Claudia Leitte subiu em seu trio elétrico para fazer um show que, de quebra, serviu para homenagear a Guarda Civil Municipal feminina de Salvador, além de todas as mulheres que fazem parte de corporações pelo Brasil e que zelam por nossa segurança.

Usando um uniforme brilhante, a cantora posou para fotos inclusive com algumas oficiais! A homenagem está inserida no tema de Carnaval desse ano de Claudinha: We can do it, que em livre tradução pode ser Nós conseguimos fazer, e serve para enaltecer a força dessas mulheres. Bem legal, né?

Já no Circuito Barra Ondina, Solange Almeida, Margareth Menezes, Cheiro de Amor, Chiclete com Banana foram outros artistas que se apresentaram na noite de abertura do Carnaval.