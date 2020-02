Precisa de espaço? Veja qual é a capacidade do porta-malas dos carros que rodam no Brasil

Da Redação

Do Garagem360



21/02/2020 | 08:48



Na hora de comprar um carro é sempre bom analisar o espaço interno da cabine e do porta-malas. Quem busca muito espaço, por exemplo, pode optar por sedãs ou SUVs que contam com a opção de rebater bancos e deixar o tamanho do bagageiro ainda maior.

Na galeria, veja a capacidade do porta-malas de alguns dos principais modelos do Brasil. Vale a pena destacar que as medidas indicadas são referentes ao uso padrão do bagageiro (sem bancos rebatidos ou cargas posicionadas até o teto).

Capacidade do porta-malas dos carros

Foto: Divulgação Chevrolet Cruze Sport6 - 290 litros Foto: Divulgação Chevrolet Cruze Sedan - 440 litros Foto: Divulgação Chevrolet Equinox – 468 litros Foto: Divulgação Chevrolet Joy - 289 litros Foto: Divulgação Chevrolet Joy Plus - 500 litros Foto: Divulgação Chevrolet Onix - 275 litros Foto: Divulgação Chevrolet Onix Plus - 469 litros Foto: Divulgação Chevrolet Spin - 710 litros (cinco lugares) / 553 litros (sete lugares, com a última fileira rebatida) Foto: Divulgação Citroën C3 – 300 litros Foto: Divulgação Citroën C4 Cactus - 320 litros Foto: Divulgação Citroën C4 Lounge - 450 litros Foto: Divulgação Fiat Argo – 300 litros Foto: Divulgação Fiat Cronos - 525 litros Foto: Divulgação Fiat Mobi – 235 litros Foto: Divulgação Fiat Palio 280 litros Foto: Divulgação Fiat Punto – 280 litros Foto: Divulgação Ford Ecosport – 362 litros Foto: Divulgação Ford Focus Fastback – 421 litros Foto: Divulgação Ford Fiesta Sedan – 465 litros Foto: Divulgação Ford Ka - 257 litros Foto: Divulgação Ford Ka Sedan - 445 litros Foto: Divulgação Honda Civic - 525 litros Foto: Divulgação Honda City - 485 litros Foto: Divulgação Honda Fit – 363 litros Foto: Divulgação Honda HR-V - 437 litros Foto: Divulgação Honda WR-V - 363 litros Foto: Divulgação Hyundai Creta - 431 litros Foto: Divulgação Hyundai ix35 – 728 litros Foto: Divulgação Hyundai HB20 - 300 litros Foto: Divulgação Hyundai HB20S - 475 litros Foto: Divulgação Jeep Compass – 410 litros Foto: Divulgação Jeep Renegade - 320 litros Foto: Divulgação Kia Cerato - 520 litros Foto: Divulgação Kia Sportage - 503 litros Foto: Divulgação Land Rover Range Rover Evoque – 575 litros Foto: Divulgação Novo Land Rover Range Rover Evoque - 472 litros Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer – 413 litros Foto: Divulgação Nissan Kicks – 432 litros Foto: Divulgação Nissan March – 265 litros Foto: Divulgação Nissan Sentra– 503 litros Foto: Divulgação Nissan Versa – 460 litros Foto: Divulgação Peugeot 208 – 285 litros Foto: Divulgação Peugeot 2008 - 355 litros Foto: Divulgação Renault Kwid – 290 litros Foto: Divulgação Renault Sandero - 320 litros Foto: Divulgação Renault Stepway: embora tenha sido desmembrado da linha, ele segue sendo um Sandero com suspensão elevada. Dessa forma, a capacidade do porta-malas é a mesma para ambos Foto; Divulgação Renault Logan - 510 litros Foto: Divulgação Toyota Corolla - 470 litros Foto: Divulgação Toyota Etios Hatch – 270 litros Foto: Divulgação Toyota Etios Sedan - 562 litros Foto: Divulgação Volkswagen Gol – 285 litros Foto: Divulgação Volkswagen Polo - 300 litros Foto: Divulgação Volkswagen Jetta - 510 litros Foto: Divulgação Volkswagen T-Cross - 373 litros Foto: Divulgação Volkswagen Tiguan Allspace - 710 litros Foto: Divulgação Volkswagen Up – 285 litros Foto: Divulgação Volkswagen Virtus - 521 litros Foto: Divulgação Volkswagen Voyage - 480 litros