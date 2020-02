São Caetano traz Madson e Domingos em busca de soluções

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 00:11



A diretoria do São Caetano anunciou dois nomes de peso em busca de solucionar problemas que afastam o time de uma regularidade no Campeonato Paulista da Série A-2. Os experientes zagueiro Domingos, 34 anos, e meia-atacante Madson, 33, foram contratados como peças-chave para reforçar o elenco do técnico Alexandre Gallo.

Madson viveu a melhor fase da carreira no Santos e depois de perambular por dentro e fora do País, espera no Azulão reviver o que teve no Peixe. “Quero ter aqui os mesmos bons momentos que tive no Santos. É um prazer vestir a camisa do São Caetano. Então espero oferecer o meu melhor para ajudar a equipe e o professor Gallo na luta pela classificação entre os oito”, declarou.

Domingos, que também defendeu o Santos, já passou pelo próprio Azulão, defendeu o rival Santo André e agora está de volta. “Tive aqui passagem muito boa. Mas preciso esquecer o passado e fazer aquilo que sempre fiz. Oferecer determinação, empenho e garra para ajudar os meus companheiros na luta pelo acesso. A Série A-2 é muito disputada, difícil. Mas sabemos que temos condições de se classificar entre os oito. Vamos lutar passo a passo pelo nosso objetivo (acesso)”, disse o zagueiro. <TL>DB