Pintado admite frio na barriga antes de encarar o Corinthians

21/02/2020 | 00:03



O técnico Pintado foi contratado pelo Água Santa com o intuito de salvar o time de um rebaixamento que parecia encaminhado após início desastroso de Paulistão. Desde que chegou, o time está invicto, somou os cinco primeiros pontos, ainda periga figurando somente uma posição acima da zona da degola, mas vislumbra uma situação mais positiva. Entretanto, alcançar este cenário passa pelo jogo de amanhã, às 15h, contra o Corinthians, no Inamar. E apesar de toda a experiência de quem atuou e também dirigiu equipes em diversos jogos grandes, admitiu que ainda sente o frio na barriga antes de partidas, sejam contra quem for.

“Graças a Deus, eu tenho o prazer de fazer o que eu gosto. Não sei fazer outra coisa. O futebol é o que tenho de mais importante na minha vida. Este frio na barriga tem que ter sempre. Quando eu perder essa emoção, eu paro de trabalhar. E fazer parte da história do Água Santa é uma satisfação para mim. É a primeira vez que o Corinthians vem a Diadema. Fico muito feliz”, admitiu o comandante, que exaltou o encontro com o técnico rival Tiago Nunes. “É um desafio e vai ser uma lição enfrentá-lo. Tem muita competência”, afirmou.

EXCELÊNCIA

A FPF (Federação Paulista de Futebol) premiou ontem os filiados que participam do programa de excelência da entidade, lançado em 2015 e que, através de relatórios enviados pelos clubes, avalia dez quesitos: categorias de base, torcida, infraestrutura, negócios, atletas e comissão técnica, desempenho técnico, futebol feminino, recursos humanos, filiação e gestão e finanças. E quatro clubes do Grande ABC foram contemplados, sendo que o Água Santa teve o melhor desempenho e integrou a categoria ouro, o que rendeu ao Netuno troféu e R$ 80 mil. Já Santo André, São Caetano e São Bernardo FC foram laureados na categoria bronze e levaram R$ 20 mil cada.