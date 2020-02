Raça, cultura e fé movimentam o primeiro dia de desfile na Capital

da Redação



21/02/2020 | 00:06



Sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo realizam hoje, a partir das 23h15, o primeiro dia de desfiles. Abrindo a festa, a Barroca Zona Sul homenageia a rainha angolana Tereza de Benguela. Meia-noite e 20 é a hora de a Tom Maior fazer reverência à importância dos negros no desenvolvimento do País.

A Dragões da Real narra a trajetória do riso e conta a história dos Doutores da Alegria, a partir de 1h25. Atual campeã, a Mancha Verde entra na avenida do samba às 2h30, com enredo sobre Jesus Cristo.

Campeã em 2017 e 2018, a Acadêmicos de Tatuapé faz homenagem à cidade de Atibaia, no Interior do Estado de São Paulo, e inicia seu desfile às 3h35. A cultura libanesa é o tema da Império da Casa Verde, que se apresenta a partir das 4h40.

Encerrando o primeiro dia de desfiles, a X-9 Paulistana vai mostrar no sambódromo as batucadas de todas as regiões e de todas as religiões do Brasil, às 5h45.

Amanhã, a festa começa mais cedo, e a Pérola Negra entra às 22h30 com homenagem ao povo cigano. A Colorado do Brás desfila às 23h35 e narra a história do rei português Dom Sebastião.

A Gaviões da Fiel leva para a avenida casos de amor sem fim, sonhos de liberdade e lutas por ideais, a partir de 0h40. Mocidade Alegre será a quarta escola e cantará o poder feminino, representado por orixás da água, à 1h45. A Águia de Ouro fala do saber e desfila às 2h50. Unidos de Vila Maria homenageia a China e se apresenta às 3h55. A Rosas de Ouro encerra os desfiles do Grupo Especial com o enredo Tempos Modernos.

AUSÊNCIAS

Um dos grandes destaques do Carnaval 2020 é a ausência de escolas tradicionais no Grupo Especial, que estão entre as oito escolas que desfilam domingo, casos de Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde e Acadêmicos de Tucuruvi, que tentam retornar à elite do Carnaval.