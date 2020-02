Operação integrada coloca 200 agentes nas ruas em Sto.André

Yasmin Assagra

do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 00:02



As forças policiais colocaram em prática, ontem, a operação integrada Santo André Mais Segura, realizada em parceria entre a GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar), Polícia Civil e Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). O objetivo da ação, que reuniu em torno de 200 agentes, visava o combate ao tráfico de drogas e locais com maiores registros de crimes patrimoniais.

Segundo o comandante da PM no Grande ABC, coronel Renato Nery Machado, a operação passou por planejamento estratégico, na semana passada, para mapear possíveis pontos de atuação de traficantes e locais com maior incidência de crimes patrimoniais, a fim de intensificar o trabalho preventivo. “Por meio do nosso fluxo de informação e dessa integração das forças de segurança, conseguimos abranger os pontos necessários. Estrategicamente escolhemos a véspera do Carnaval porque é período no qual o tráfico aumenta”, destaca Nery.

Ainda segundo o comandante, os pontos de tráfico foram mapeados de acordo com investigações anteriores. Em relação aos crimes patrimoniais, as ações seriam sobretudo no bairro Valparaíso. Conforme reportagem do Diário, anteontem, moradores do bairro denunciaram onda de assaltos naquela área. Desde janeiro, pelo menos seis munícipes foram vítimas de bandidos e uma pessoa foi baleada.

Os cerca de 200 agentes envolvidos na operação contaram com o apoio de 70 viaturas. Ao longo do dia foram realizados bloqueios policiais, averiguações de motocicletas e automóveis de passeio, além do combate ao tráfico de drogas e aos crimes patrimoniais.

O prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), destacou que a integração entres a forças de segurança busca a redução nos índices de criminalidade e aumento na sensação de segurança para os moradores. “Essa mobilização dos profissionais atuando em toda a cidade é muito importante. A operação foi baseada no planejamento estratégico e no aumento dos índices nesses tipos de crimes”, disse.