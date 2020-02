Record TV anuncia a contratação de Wellington Muniz, o Ceará

20/02/2020 | 21:44



Wellington Muniz, humorista conhecido como Ceará, foi anunciado como novo contratado pela Record TV nesta quinta-feira, 20.

De acordo com comunicado divulgado pela emissora, Ceará estará no Domingo Show, que será comandado por Sabrina Sato neste ano, a partir do próximo dia 8 de março.

"Estou super feliz e honrado de entrar para o time. Além de a Record TV ter sido a primeira emissora em que apareci quando cheguei em São Paulo, em 1997, a assinatura do contrato ainda acontece num momento especial, já que meu aniversário é no domingo, 23", afirmou.

Ceará ficou conhecido principalmente por seu trabalho no programa Pânico, em que imitava artistas como Silvio Santos e Clodovil.

No início do mês, em 4 de fevereiro, Wellington Muniz usou seu Instagram para publicar uma homenagem para Sabrina Sato. Confira abaixo: