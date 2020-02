Carrefour: lucro líquido a controladores soma R$ 636 mi no 4º trimestre

20/02/2020 | 20:25



O Carrefour Brasil reportou lucro líquido a controladores de R$ 636 milhões no quarto trimestre de 2019, alta de 19,54% ante o mesmo período do ano anterior. No critério ajustado após os efeitos da norma contábil IFRS 16, o lucro do trimestre foi de R$ 676 milhões, queda de 10,8% em relação ao quarto trimestre de 2018.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado pós-IFRS 16 ficou em R$1,465 bilhão no quarto trimestre de 2019, avanço de 3,5% na comparação com o mesmo período de 2018.

As vendas líquidas do Carrefour no quarto trimestre de 2019 somaram R$ 16,014 bilhões, alta de 11,4% ante o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2019, a soma foi de R$ 56,519 bilhões, aumento de 10,2% em relação a 2018.

O resultado financeiro líquido do quarto trimestre de 2019 ficou negativo em R$ 125 milhões, piora de 19% em relação ao quarto trimestre de 2018. No acumulado de 2019, ficou negativo em R$ 502 milhões, o que representa uma piora de 39,1% em relação a 2018.

A dívida líquida com recebíveis descontados pós-IFRS 16 da empresa fechou o ano em R$ 1,375 bilhão , saindo de um caixa líquido de R$ 831 milhões ao final de 2018. Apenas a dívida com aluguéis em dezembro de 2019 somou R$1,628 bilhão. Esse indicador é o peso efetivo das novas normas contábeis no endividamento líquido do Carrefour.