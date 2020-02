São Justo? Não, Santo André!

Ademir Medici

“O Diário do Grande ABC teria alguma foto da vitória do Santo André sobre o Nacional da Capital na partida realizada em 6 de abril de 1975? É que, curiosamente, naquele dia as camisas do novo EC Santo André ainda não estavam prontas e o time jogou com camisas vermelhas da Associação Atlética São Justo, do Sr. Acyr (de Souza Lopes). Eu gostaria muito de ver alguma foto desta partida, mesmo que em preto e branco, pois posso tentar colorizar por computador”.

Alexandre Bachega, da torcida do EC Santo André

RESPOSTA – Prezado Alexandre, parceiro da Memória nesta série sobre o craque Tulica. O Banco de Dados do Diário guarda várias fotos daquele amistoso, com a assinatura de João Colovatti. Foi 3 a 0 para o Santo André que, de fato, jogou com o uniforme vermelho da Associação São Justo. Tulica fez um dos gols, Celso Mota os outros dois.

A reportagem do Diário – infelizmente, a matéria não foi assinada, mas deve ter sido escrita pelo Daniel Lima – apurou que os distintivos das camisas azuis não ficaram prontas, daí o empréstimo junto ao São Justo.

O Santo André jogou com Ronaldo, Robertão (Luisinho), Rodolfo, Tito e Luis Augusto (Edson Oliveira), Natan e Muró, Celso Mota (Marron), Vicente, Tulica (Flavio) e Rômulo.

Sobre Tulica, escreveu o Diário: “fez um gol e perdeu oportunidades, mais pelo individualismo. De 1 a 5, nota 3”.

Descrição do gol do Tulica: “15 minutos do segundo tempo. O quarto-zagueiro Edgar estava com a bola dominada e, infantilmente, perdeu para Tulica que entrou livre na área e, diante da saída de Antonio Carlos, chutou no canto esquerdo”.

E 45 anos se passaram. Neste 2020, prossegue a IV Copa Tulica de Futebol Sessentão, no lindo estádio do Nacional em Cidade dos Meninos.

QUINTA RODADA

(Sábado, 15-2-2020 – divulgação: Mauricio Silva)

Nacional 4, Poliesportivo 0

Talebans 3, Melhor Idade 1

São Jorge 2, GM 1

Icontafisco 2, Santo André 0

