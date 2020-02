Entrega de remédio em casa chega ao Bairro Santa Paula, em São Caetano

Aline Melo



20/02/2020



A Prefeitura de São Caetano expandiu para o bairro Santa Paula o programa Remédio em Casa. Em evento realizado na tarde de hoje (20), o prefeito Jose Auricchio Júnior (PSDB) realizou a entrega simbólica dos remédios ao metalúrgico aposentado Alberto Dias Barros, 86. O morador integra grupo de 3.936 pacientes que estão cadastrados no programa, lançado em agosto do ano passado e que chega agora ao sétimo bairro.

A expectativa da administração municipal é a de que até junho deste ano os 6.000 pacientes cadastrados no programa Hiperdia (cujo banco de dados serve de referência para o programa de entrega domiciliar), que fornece remédios para hipertensão e diabetes, estejam sendo atendidos nos 15 bairros da cidade. Também são entregues outros medicamentos de uso continuo, como para controle de colesterol e doenças cardíacas.

O prefeito destacou que além da comodidade para o paciente que não precisa mais se dirigir à unidade de saúde para retirar a medicação, existem consequências positivas no controle epidemiológico da população e de melhor uso dos recursos públicos. "A hipertensão e o diabetes são as doenças de maior impacto para agravos de saúde, como derrame e infarto", citou Auricchio, que também é médico. "A gente garante que o controle do próprio paciente seja melhor com relação ao medicamento, já que ele recebe de forma automática a cada dois meses, sem acumular remédios e também sem ficar sem a dosagem", completou.

Recém-integrados ao programa, Dias e a esposa, a dona de casa Thereza Dias, 84, celebraram a facilidade. "Fica muito mais cômodo e confortável", afirmou a moradora. O próximo bairro a integrar a iniciativa será o Cerâmica, em março. Os pacientes que desejarem se cadastrar no programa devem procurar a unidade de saúde dos bairros onde já funciona a iniciativa (Barcelona, Prosperidade, Boa Vista, São José, Oswaldo Cruz, Olímpico e Santa Paula).