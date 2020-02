Shailene Woodley vive triângulo amoroso com Jamie Dornan e Sebastian Stan em Endings, Beginnings

20/02/2020 | 17:11



Shailene Woodley está vivendo o triângulo amoroso dos sonhos em seu novo filme! No longa Endings, Beginnings, a atriz de Big Little Lies se vê dividida entre ninguém mais, ninguém menos que Jamie Dornan - o Christian Grey de 50 Tons de Cinza - e Sebastian Stan, que interpreta o Soldado Invernal nos filmes da Marvel.

De acordo com a sinopse oficial de Endings Beginnings, no longa Shailene viverá Daphne, uma mulher por volta dos trinta anos que, após o término de um relacionamento, se vê em um triângulo amoroso entre dois amigos bem diferentes. Stan interpreta Frank, um bad boy, enquanto Dornan dá vida à Jack, um intelectual. Em meio aos dois relacionamentos, Daphne passa a conhecer versões diferentes de si mesma; no entanto, chegará o momento em que ela será forçada a aceitar que ter tudo pode ser apenas um disfarce para não ter nada.

O longa está previsto para estrear no Brasil no dia 21 de maio, e foi produzido pela CJ Entertainment, responsável pelo vencedor do Oscar de 2020 Parasita. Garantia de sucesso, né?