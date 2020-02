Lucas, eliminado do BBB 20, acha que Guilherme está mantendo plano de seduzir mulheres do reality

20/02/2020 | 16:11



Lucas Gallina, mais recente eliminado do BBB 20, comentou, no Se Joga, na tarde de quinta-feira, dia 20, a polêmica estratégia dos homens da casa, de queimarem as mulheres comprometidas do reality as seduzindo e as fazendo trair seus namorados - em uma tentativa de colocar a opinião pública contra elas.

E, segundo a opinião dele, Guilherme continua na estratégia, ao flertar com Bianca Andrade, a Boca Rosa, mesmo tendo um affair com Gabi Martins:

Inclusive, o Guilherme é um que continua com essa estratégia lá dentro, com a Bianca e a Gabi.

Ele também elegeu seu pódio do BBB 20:

Ele diz que Felipe Prior, em sua opinião, deve ganhar, pois tem: Personalidade, não pegou nenhum personagem pra fazer, engraçado, deixa a casa alegre, faz piada... Em segundo lugar, ele colocou Babu Santana, e, em terceiro, Boca Rosa.