Após crise de ciúme, Marcela vai para debaixo do edredom com Daniel no BBB20

20/02/2020 | 16:11



Na noite da última quarta-feira, dia 19, aconteceu a festa do líder Guilherme, na vigésima edição do Big Brother Brasil. Segundo o Instagram oficial do programa, a sister Marcela McGowan teve um momento de ciúme por causa de Daniel e desabafou com Gizelly Bicalho:

- É uma sensação. Não é ciúmes. Mas se isso for real, eu só quero pular fora.... Antes que eu me envolva mais.

Marcela afirmou para a amiga que percebeu olhares entre ele e outra sister e concluiu:

- Eu não quero me atrapalhar aqui. Eu sei que sou intensa e daqui a pouco eu estou apaixonada, louca, envolvida...

Uma espectadora do programa comentou na foto publicada no Instagram do BBB20:

Ela está falando da Rafa. Só pra matar a curiosidade do povo. Rsrs.

Será?!

Após essa conversa, Marcela acabou deixando a desconfiança de lado e foi dormir com Daniel e, na manhã de quinta-feira, dia 20, Marcela disse a Guilherme:

- Agora eu entendo porque você e a Gabi dormem separados. Não dá né?

E o brother afirmou:

- É complicado (...) Porque o fogo sobe e dá muita vontade de beijar e essas coisas.

Na mesma noite, antes da festa, o programa realizou um desfile de moda, tendo os ex-participantes de outras edições do reality como modelos! Entre os modelos estava Cacau Colucci, participante da décima edição do Big Brother, que, ao final do desfile, cumprimentou Marcela e gerou rumores entre os espectadores do programa. Em vídeos que circulam pela internet, Cacau parece cochichar algo no ouvido da médica e internautas dizem que, após leitura labial, foi algo como: Larga ele! [referindo-se, supostamente, a Daniel].

Xiii, será que foi isso que motivou as desconfianças de Marcela?!