Suposto salário altíssimo de Larissa Manoela na Globo rende comentários na internet: Chocada!

20/02/2020 | 16:11



Na quarta-feira, dia 19, Larissa Manoela revelou, no Instagram, o que foi especulado por muito tempo: ela é a nova contratada da Globo.

Mas um detalhe, publicado pela colunista Keila Jimenez, chamou a atenção da internet: o suposto salário de Larissa. Keila afirma que a atriz já chega com status de protagonista na emissora, e com salário de 80 mil reais enquanto estiver no ar.

Internautas comentaram no Twitter:

Agora eu entendi por que vários famosos foram demitidos da Globo né dona Larissa Manoela, o salário dela, todos juntos tinham que dar o seu. Hmmmm agora tudo faz sentido.

Chocada que Larissa Manoela vai ganhar de salário da Globo 80 mil reais.

Famosos felizes

Enquanto isso, no Insta, vários famosos congratularam Manoela pela nova casa. Cláudia Raia escreveu:

Seja bem-vinda à nossa casa! É uma delícia trabalhar nessa empresa.

Selton Mello, que é muito amigo de Lari e a descobriu no filme O Palhaço, disse:

Sempre juntos. Desejo coisas lindas em sua nova etapa da vida.

Até Flávia Alessandra deixou uma mensagem fofa:

Que incrível! Sucesso garantido, seja muuuuito bem-vinda.