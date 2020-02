Uso do freio na descida da serra exige cuidados; veja dicas

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



20/02/2020 | 15:18



No Carnaval, o movimento nas estradas sentido litoral é intenso. Para garantir a segurança durante o trajeto e não ter dor de cabeça na viagem, a revisão do carro é de extrema importância. Além do check-up, o motorista deve usar o freio de forma adequada na descida da serra para evitar o superaquecimento de peças que compõem o sistema e a perda de eficiência na frenagem.

Segundo Raulincom Borges da Silva, coordenador de assistência técnica da TMD Friction, fabricante de pastilhas de freio detentora da marca Cobreq, a principal recomendação é descer a serra com o veículo engrenado e nunca em ponto morto. “Dessa forma, o motorista não precisará pisar no pedal do freio o tempo todo, o que contribui para preservar os itens do sistema de frenagem”, comenta. Ele explica que usar o freio de forma excessiva em declive pode elevar excessivamente a temperatura no disco de freio, nas pastilhas e demais peças que fazem parte do conjunto da roda.

Se o carro for manual, é recomendado utilizar a mesma marcha que seria usada na subida. Caso o veículo seja automático, a redução é feita a partir do acionamento do freio ou, quando disponível, por controles manuais na alavanca de câmbio ou “borboletas”.

Outra orientação é manter uma distância segura do carro da frente. Além de evitar frenagens bruscas, ajudando a poupar os freios, dá ao motorista mais tempo para agir, principalmente caso os freios comecem a falhar devido ao superaquecimento.

Conforme o coordenador, se o motorista notar que o freio está perdendo a eficiência, a recomendação é diminuir a velocidade e parar em um local seguro até que o sistema resfrie e volte a funcionar.

Além de todas as recomendações, o coordenador lembra que o sistema de freio é o principal item de segurança de um veículo e deve sempre estar em perfeitas condições. “Optar por produtos de qualidade e fazer a revisão antes de viajar são práticas importantes para garantir a segurança do motorista e dos ocupantes do carro”, finaliza.

Estradas mais legais do mundo

Por falar em viajar de carro, confira na galeria algumas das estradas mais legais do mundo.