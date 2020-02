Logos de carros e mais: Sparks oferece ferramenta para criação de identidade visual

Da Redação

Do Garagem360



21/02/2020 | 10:18



Algumas das reportagens mais populares do Garagem360 estão relacionadas com logotipos de carros e motos. Duas de muito sucesso são a Desafio: você reconhece os logotipos pelos detalhes? e a Você sabe o significado do logotipo do seu carro?.

Alguns logos de automóveis já duram décadas e são os responsáveis pela “cara” das marcas. Esses símbolos foram pensados e desenvolvidos durantes anos – se tornando verdadeiros ícones sobre rodas.

A criação dessas logomarcas era muito mais trabalhosa antigamente, já que demandava muito trabalho braçal e intelectual. Entretanto, com o passar do tempo, surgiram diversas ferramentas que ajudam profissionais a “colocar no mundo” suas obras de forma mais rápida. São soluções completas, que permitem desde o desenvolvimento do logo até artes para redes sociais e sites.

Uma das melhores ferramentas do mercado, que inclusive, é gratuita, é a Sparks, da Adobe. Com ela, o usuário pode fazer logotipos, banners e sites. Para utilizá-la, basta entrar em spark.adobe.com, criar uma conta e começar a “brincar”.

Com esse instrumento, as empresas conseguem desenvolver uma identidade visual, tanto para sites, panfletos ou para as redes sociais. Dessa forma, as organizações terão uma marca registrada que – ao ser vista pelos usuários – será facilmente detectada.

Ao criar um website, as corporações podem personalizar a estrutura da página de acordo com suas necessidades. É possível colocar galeria de fotos, vídeos, textos e muito mais, deixando interface com a cara da empresa.

A plataforma também auxilia os criadores de conteúdos que desejam expandir seus negócios. A ferramenta permite ao usuário fazer, editar, redimensionar e criar a introdução para seus vídeos. Também é possível realizar a edição e o tratamento de fotos, buscando deixá-las o mais chamativas para subir nas redes sociais.

Os profissionais também têm uma área do site separada para lhes auxiliar. Com a Sparks, eles podem criar portfólios com um design único, que irão dar uma nova cara para aquela fórmula básica e sem graça dos currículos tradicionais.

Além de permitir todo suporte para criação e personalização de conteúdos, a ferramenta ainda dá dicas essenciais para empresas, influenciadores e empreendedores. Na parte do blog, a Sparks produz matérias com instruções para bombar nas redes sociais e fazer o seu negócio crescer.