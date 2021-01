30 anos de importação: relembre alguns carros que desembarcaram no Brasil em 1990

Leo Alves

02/01/2021 | 14:18



Em 9 de maio de 1990, Fernando Collor de Mello, então presidente da República, anunciou a liberação da importação de veículos novos no Brasil, que estava proibida desde 1976. A medida fez com que diversas montadoras entrassem no País ao longo daquela década, além de permitir que importadoras independentes trouxessem para o mercado local os modelos solicitados por seus clientes.

Abrir a importação causou um tremendo impacto na indústria. A tecnologia dos modelos que vinham do exterior fez com que diversos veículos brasileiros se tornassem obsoletos de uma hora para a outra. Isso acelerou o fim de alguns carros que eram vendidos há décadas, e fez com que as marcas com fábricas locais investissem em projetos novos para frear a concorrência importada.

Na galeria a seguir, relembre alguns modelos que desembarcaram no Brasil em 1990, abrindo as portas para os carros importados no País.

30 anos de importação