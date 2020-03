Site reúne fotos de famosos que já foram presos; veja 75 cliques

Marcella Blass

Do 33Giga



23/03/2020 | 12:18



O site The Smoking Gun reúne os cliques policiais de rostos conhecidos no mundo da música, da TV, da política e do esporte. As fotografias mostram os famosos por trás das câmeras, sem o glamour e o prestígio dos palcos e das telas de cinema. Confira na galeria abaixo as fotos de identificação policial de 75 celebridades.