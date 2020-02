20/02/2020 | 15:11



Aos 39 anos de idade, Elijah Wood, astro da franquia O Senhor dos Anéis, se tornou pai pela primeira vez!

De acordo com o jornal britânico Mirror, a namorada do ator, Mette-Marie Kongsved, deu à luz ao primeiro filho do casal, mas nenhuma informação adicional foi revelada para a imprensa.

Até agora, não sabemos o sexo e nem o nome do bebê. De qualquer forma, desejamos felicidades à família, né?