Léo Santana é vaiado por querer cantar música com Ludmilla em show de Anitta

20/02/2020 | 15:10



Anitta fez um show incrível em Salvador, na Bahia, na última quarta-feira, dia 19! E o evento teve a participação de diversos artistas, como a dançarina Carla Perez, o grupo Harmonia do Samba e o cantor Léo Santana. Léo, inclusive, fez uma apresentação de seu sucesso Santinha e também cantou com Anitta o hit Contatinho, que é aposta para este Carnaval. Mas, depois disso, o artista foi vaiado pelo público por querer fazer uma performance de seu feat com Ludmilla, Invocada, segundo informações do jornal Bahia Notícias.

De acordo com o veículo, Léo perguntou se poderia fazer uma performance da canção, e nesse momento foi vaiado por quem estava assistindo ao show. O cantor entoou os versos de Invocada mesmo assim, mas sem a voz de Ludmilla ao fundo, cantando a parte da funkeira também ao vivo. Já quando cantou Apaixonadinha, Léo deixou a voz gravada de Marília Mendonça e apresentou somente a sua parte ao vivo, como normalmente é feito quando os dois artistas não estão juntos para fazer a performance.

Como você viu, Anitta e Ludmilla tiveram uma desavença sobre os créditos da música Onda Diferente, parceria das duas com Snoop Dogg.