7 locais no Arquipélago da Madeira para apreciar a beleza da natureza

De origem vulcânica e situado em meio ao Oceano Atlântico, o Arquipélago da Madeira é repleto de cenários naturais. Há florestas, montanhas, vales, penhascos e praias que se unem em belas paisagens. Sua localização privilegiada no globo garante um clima ameno o ano todo, sempre com cara de primavera.

A seguir, confira sete lugares deslumbrantes do arquipélago para quem não quer perder nenhum desses panoramas em uma viagem pelo destino.

Arquipélago da Madeira: belezas naturais

1- Piscinas naturais

Há diversas piscinas naturais na Ilha da Madeira, formadas por rochas, onde o mar entra naturalmente e a água se mantém calma, sem ondas. Além do cenário, é também uma oportunidade para curtir dias de sol e tranquilidade.

2- Fajã dos Padres

Fajã é uma pequena extensão de terra à beira-mar e junto de uma rocha ou penhasco. Ela é um pequeno oásis, acessível apenas por mar ou teleférico, com uma praia de cascalho e águas transparentes com vida marinha intensa, sendo um local para snorkeling ou mergulho. Para quem quer conhecer a fajã a fundo, as antigas edificações locais foram reabilitadas e recebem hóspedes.

3- Trilha do Caldeirão Verde

Ao final de uma trilha pelo interior do vale profundo da Ribeira de São Jorge, que passa por túneis escavados na rocha, chega-se a um lago formado por uma queda d’água de cerca de 100 metros, totalmente rodeado por vegetação verde.

4- Pico do Areeiro

Terceiro cume mais alto da Madeira, com 1.818 metros de altitude, o Pico do Areeiro tem um visual imperdível, que dá a sensação de estar acima das nuvens. Acessível de carro, oferece uma vista de partes da ilha como o Curral das Freiras, a Ponta de São Lourenço e, em dias claros, até Porto Santo, outra ilha do arquipélago.

5- Cais de Ponta do Sol

Situado no sul da Madeira, Ponta do Sol é o município mais quente da região, além de ser o lugar onde o sol brilha por mais horas. O cais tem um visual todo especial, pois é uma construção histórica, com um arco sobre o mar.

6- Parque Florestal das Queimadas

Este parque é o local perfeito para ver de perto a Floresta Laurissilva, um ecossistema riquíssimo que cobre 20% do território da ilha. Formada por árvores da família das lauráceas, esta floresta úmida subtropical é considerada um Patrimônio Mundial pela UNESCO. Além das agradáveis trilhas, lá está a casa de abrigo das Queimadas, que mantém as características originais das construções tradicionais da região.

7- Moinhos de Vento no Porto Santo

Erguidos há mais de 200 anos, esses moinhos de vento, que ficam em Porto Santo, a outra ilha habitada do arquipélago, são emblemáticos. Coloridos e com vista para a cidade de Vila Baleira e para o mar, são um lugar excelente para uma sessão de fotos.

