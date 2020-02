Após rumores, Pedro Scooby e Cintia Dicker deixam de se seguir nas redes sociais

20/02/2020 | 14:10



Como você viu, Pedro Scooby e Cintia Dicker passaram por alguns problemas no relacionamento. O surfista chegou a admitir que os dois tiveram uma briga feia e, depois disso, diversos rumores sobre o namoro dos dois começaram a surgir na internet. Mas ao que tudo indica, a relação entre o atleta e a modelo chegou mesmo ao fim. No Instagram, Pedro e Cintia não se seguem mais - e ele chegou a apagar e/ou arquivar as fotos que tinha com a ruiva em seu perfil na rede social.

Por outro lado, a modelo segue com fotos de Scooby em seu perfil no Insta. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o possível término.

Pedro e Cintia começaram a namorar pouco tempo depois que o surfista terminou o seu relacionamento com a cantora Anitta. Durante o namoro, também surgiram boatos de que Luana Piovani estaria irritada com a nova paixão do ex.