Esposa de Rafael Cardoso fala de sua barriguinha e questionamentos sobre seu casamento: - O Rafael está comigo porque, para ele, eu sou a melhor opção

20/02/2020 | 13:10



Mariana Bridi fez um belo desabafo em seu canal no YouTube. Na última segunda-feira, dia 17, a influenciadora digital falou sobre a repercussão de uma foto que publicou em seu perfil do Instagram, onde aparece de biquíni ao lado do marido, Rafael Cardoso, e dos filhos, Aurora e Valentim. O clique fez sucesso, também, por conta de um texto feito por Mariana, onde ela fala sobre o fato da internet ser terra de ninguém, onde muitos aproveitam esse suposto anonimato para dispararem críticas sobre a aparência de alguém. No vídeo do YouTube, então, Mari comentou tranquilamente sobre a sua barriguinha e alegou que ninguém deveria agredi-la só por ela ter compartilhado uma imagem.

- Eu tenho barriguinha ainda. Não perdi a barriga ainda, não tenho barriga zerada. Não estou nada perto disso. Tenho alguma coisa contra pessoas com barriga zerada? Zero! Posso algum dia ter barriga zerada? Posso! Mas eu não tenho agora. E a minha realidade agora é essa. E é muito louco, porque aí entra um monte de comentários como Ai, essa roupa não te favoreceu... Ai, essa foto não está boa... É muito louco, principalmente porque eu que estou escolhendo o que estou postando na internet. Eu sou responsável pelo meu conteúdo. Se eu quis postar essa foto, eu não estou nem aí se a roupa está ou não me favorecendo, se eu estou bem na foto. Eu quis postar. O que não dá a liberdade para as pessoas me agredirem ou falarem coisas que não são muito maravilhosas.

Mari ainda confessou que recebeu comentários de pessoas questionando o seu casamento com Rafael.

- Eu não li, mas eu fiquei sabendo que teve comentários nem um pouco legais em relação a mim em uma foto em que eu estou com o meu marido e com os meus filhos! É uma foto da minha família! E daí o que importa é a minha aparência na foto? E um monte de gente falando Por que ela é casada com um galã da Globo? Gente, eu sou casada com um galã da Globo. Ninguém parou para pensar nisso? Que o Rafael é casado comigo? Que ele está comigo? E eu não amarro ele, não! Só para vocês saberem. Isso não existe. Não é porque ele não tem outra opção. Ele está comigo porque, para ele, eu sou a melhor opção. É muito simples, gente.

A influenciadora também admitiu ser triste que a maioria das críticas negativas venham de outras mulheres.