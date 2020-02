Filha de Steven Spielberg anuncia carreira de atriz pornô

20/02/2020 | 12:11



Mikaela Spielberg, filha do diretor Steven Spielberg com a ex-atriz Kate Capshaw, revelou que está iniciando sua carreira como atriz pornô. Em entrevista ao jornal The Sun, a jovem de 23 anos de idade afirmou que está abrindo uma empresa para produzir seus próprios filmes pornôs e que, usando o nome de Sugar Star, irá trabalhar apenas em filmes solos, ou seja, sem a presença de outras pessoas.

- Me cansei de não poder capitalizar meu corpo e, francamente, me cansei de me dizer para odiar meu corpo. [...] Também me cansei de trabalhar dia a dia de uma maneira que não estava satisfazendo minha alma.

Ela, que se descreveu como uma criatura sexual, ainda falou que seus pais apoiaram sua decisão e que ficaram intrigados, mas não chateados, quando ela contou sobre a nova carreira. Com a investida no cinema pornô, Mikaela pretende se tornar financeiramente independente.

- Minha principal esperança é que eu chegue a um lugar lucrativo o suficiente para não ficar presa financeiramente por coisas. E então posso realmente começar a dizer às pessoas que não há nada de errado comigo usando meu corpo de uma maneira que seja confortável para me sustentar. Não posso ficar dependente dos meus pais ou mesmo do Estado, destacou.

Por fim, a jovem explicou que não fará vídeos com outras pessoas em respeito ao seu noivo, Chuck Pankow, de 47 anos de idade.

- A razão de eu não querer fazer nada fora do material solo é porque sinto que isso seria uma violação dos meus limites e do meu relacionamento com o meu parceiro.

E também revelou que entrou com um pedido para conseguir a licença de trabalho sexual com o objetivo de conseguir um emprego como dançarina em um clube de strip.

Mikaela foi adotada por Spielberg e Kate em 1996, quando ainda era bebê. Ela tem seis irmãos: Jessica Capshaw, Max Samuel Spielberg, Theo Spielberg, Sasha Rebecca Spielberg, Sawyer Avery Spielberg e Destry Allyn Spielberg.